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Що відбувається на фронті в Україні: актуальна карта бойових дій на сьогодні

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Україна, Середа 29 червня 2022 15:27
Що відбувається на фронті в Україні: актуальна карта бойових дій на сьогодні Фото: що відбувається на фронті в Україні 29 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні станом на середу, 29 червня. Її опублікувало Міністерство оборони Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану відомством у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

За даними карти сервісу Deepstatemap, у Дементіївці (Дергачівський район Харківської області) тривають важкі бої.

Незначне просування окупантів відзначається у Ротах (Бахмутський район Донецької області). Також окупанти захопили Миронівку.

Весь час окупанти намагаються штурмувати трасу "Лисичанськ-Бахмут", проте більшість спроб закінчуються фіаско.

Що відбувається на фронті в Україні: актуальна карта бойових дій на сьогодні

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

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