Путін не відмовився від ідеї захоплення більшої частини України, - розвідка США

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.

За її словами, через такі плани лідера РФ перспективи війни "залишаються досить похмурими".

"Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України", - заявила Хейнс.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

Також ми писали, що за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.