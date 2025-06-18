Важный мост в Киеве частично перекрыли до конца года: можно ли объехать (схема)

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничивают движение по важному путепроводу на правом берегу Днепра. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно ограничивают движение транспорта и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с сегодняшнего дня - 18 июня 2025 года - в Киеве частично ограничивают движение по путепроводу на пересечении улиц:

Михаила Бойчука;

Саперно-Слободской.

Движение транспорта по важному путепроводу в Киеве частично ограничивают (карта: kyivcity.gov.ua)

Речь идет о локации на правом берегу Днепра недалеко от станции метро "Выдубичи" и Южного моста.

Такие изменения введены фактически до конца года - до 31 декабря.

Ограничения запланированы "в два этапа": что известно

Украинцам и гостям столицы объяснили, что введенное частичное ограничение движения на путепроводе связано с тем, что в этот период КП "Киевавтодормост" будет проводить там "противоаварийные мероприятия".

При этом движение транспорта будут ограничивать в два этапа:

на первом - на месте выполнения работ ограничат движение на половине второй и третьей полос движения (с обеих сторон путепровода);

на втором - ограничат движение на половине второй и первой полос движения (с обеих сторон путепровода).

Уточняется, что работы будут выполняться также и на пешеходных участках путепровода.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.