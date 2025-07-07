Новые пробки? В Киеве важную развязку частично перекрывают до конца лета (карта)

С сегодняшнего дня, 7 июля, в Киеве частично ограничивают движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно ограничено движение транспорта и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 7 июля, в столице частично ограничивают движение транспорта по Соломенской площади.

Сообщается, что дорожники КП ДЭУ Соломенского района будут ремонтировать участок покрытия:

от проспекта Воздушных Сил;

до улицы Соломенской.

Где именно частично ограничивают движение транспорта (карта: kyivcity.gov.ua)

Уточняется, что такие изменения для водителей могут продлиться до конца августа 2025 года.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Стоит отметить, что Соломенская площадь (в Соломенском районе города Киева) - важная транспортная развязка. Она расположена между:

проспектом Воздушных Сил;

улицей Дениса Монастырского;

улицей Митрополита Василия Липкивского;

улицей Соломенской.

Месторасположение Соломенской площади (карта: google.com/maps)