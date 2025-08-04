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В Киеве частично перекрывают ключевое шоссе до конца месяца: где ждать пробок (схема)

Понедельник 04 августа 2025 10:02
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В Киеве частично перекрывают ключевое шоссе до конца месяца: где ждать пробок (схема) В Киеве частично перекрывают важную магистраль до конца месяца (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня - 4 августа - в Киеве частично ограничивают движение транспорта на важном шоссе. Планировать маршрут с учетом введенных изменений водителям придется до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какое именно шоссе в Киеве частично перекрывают

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта частично будут ограничивать на Столичном шоссе.

Отмечается, что изменения для водителей введены:

  • с понедельника, 4 августа;
  • до воскресенья, 31 августа.

Уточняется, что дорожники КП ДЭУ "Магистраль" будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие двух крайних правых полос шоссе на участке:

  • от АЗС "Socar";
  • до переулка Вито-Литовского.

"В направлении столицы", - добавили в КГГА.

В Киеве частично перекрывают ключевое шоссе до конца месяца: где ждать пробок (схема)Частичное ограничение движения по участку Столичного шоссе (карта: kyivcity.gov.ua)

В завершение гражданам сообщили, что в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Столичное шоссе - это улица в Голосеевском районе города Киева (в местностях Конча-Заспа, Корчеватое, Пирогово и Вита-Литовская).

В Киеве частично перекрывают ключевое шоссе до конца месяца: где ждать пробок (схема)Столичное шоссе на карте (скриншот: google.com/maps)

Она пролегает от Надднепрянского шоссе (недалеко от Промышленной улицы) до границы города и автодороги Р01 (на Обухов).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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