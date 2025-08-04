В Киеве частично перекрывают ключевое шоссе до конца месяца: где ждать пробок (схема)

С сегодняшнего дня - 4 августа - в Киеве частично ограничивают движение транспорта на важном шоссе. Планировать маршрут с учетом введенных изменений водителям придется до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Она пролегает от Надднепрянского шоссе (недалеко от Промышленной улицы) до границы города и автодороги Р01 (на Обухов).

Стоит отметить, что Столичное шоссе - это улица в Голосеевском районе города Киева (в местностях Конча-Заспа, Корчеватое, Пирогово и Вита-Литовская).

В завершение гражданам сообщили, что в коммунальной корпорации:

Уточняется, что дорожники КП ДЭУ "Магистраль" будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие двух крайних правых полос шоссе на участке:

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта частично будут ограничивать на Столичном шоссе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

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