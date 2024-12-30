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Забарный прибавил, Зинченко и Мудрик много потеряли: список самых дорогих футболистов Украины

Понедельник 30 декабря 2024 13:06
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Забарный прибавил, Зинченко и Мудрик много потеряли: список самых дорогих футболистов Украины Фото: Илья Забарный (premierleague.com)
Автор: Андрей Костенко

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный стал самым дорогим отечественным футболистом по версии Transfermarkt.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ресурса.

Стоимость Забарного на конец 2024 года составляет 38 млн евро. За год она выросла на 13 млн.

На втором месте - лучший футболист украинской Премьер-лиги Георгий Судаков из донецкого "Шахтера". Он потерял в цене три миллиона. Теперь его стоимость составляет 32 млн.

Сразу три футболиста имеют ценник в 30 млн. Это - Александр Зинченко из лондонского "Арсенала", Артем Довбик из итальянской "Ромы" и Михаил Мудрик, представляющий "Челси" из столицы Англии. Все трое за год существенно подешевели. Самый большой регресс у Зинченко, который потерял 12 млн. А Мудрик стал вдвое дешевле по сравнению с собственным пиком: в марте 2023 года его оценивали в 60 млн евро.

В целом из отечественной топ-десятки прибавил в стоимости только Забарный. Другие - или подешевели, или сохранили прошлогодние показатели.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt:

  1. Илья Забарный - 38 млн евро
  2. Георгий Судаков - 32 млн евро
  3. Александр Зинченко - 30 млн евро
  4. Артем Довбик - 30 млн евро
  5. Михаил Мудрик - 30 млн евро
  6. Виталий Миколенко - 28 млн евро
  7. Анатолий Трубин - 25 млн евро
  8. Виктор Цыганков - 22 млн евро
  9. Андрей Лунин - 20 млн евро
  10. Николай Матвиенко - 18 млн евро

Забарный прибавил, Зинченко и Мудрик много потеряли: список самых дорогих футболистов Украины

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2020/21.

Провел два с половиной сезона в первой команде украинского гранда. Всего сыграл 84 матча (1 гол) за "Динамо" и завоевал титул УПЛ-2020/21, Кубок и Суперкубок Украины.

Зимой 2023 года перебрался в "Борнмут" за 22,7 млн евро. С тех пор провел за английский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В сезоне-2023/24 был признан лучшим футболистом "Борнмута" и номинирован в команду года в АПЛ.

В октябре 2020-го сыграл первый матч в составе сборной Украины. С тех пор провел 45 поединков в рядах "сине-желтых", в которых забил 1 мяч.

К слову, Илья Забарный вошел в топ-15 украинских триумфаторов спортивного года.

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