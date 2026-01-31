Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов
Минюст США выложил в открытый доступ еще часть "файлов Эпштейна", где упоминается президент США Дональд Трамп. Но через несколько часов некоторые из них исчезли с сайта ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более трех миллионов страниц материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
Среди документов был файл, пишет издание, с непроверенными утверждениями, собранными ФБР в августе прошлого года. В нем содержались заявления о якобы сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки, а также упоминания об "оргийных вечеринках" с участием Трампа.
Все эти показания исходили от третьих лиц, не были подтверждены и, по данным ведомств, не получили никакой оценки достоверности со стороны ФБР.
Министерство юстиции сразу предупредило, что часть материалов может содержать ложные и сенсационные обвинения, поданные накануне выборов 2020 года.
В ведомстве и Белом доме подчеркнули: если бы эти заявления имели реальные основания, они давно стали бы предметом официального расследования.
Позже Минюст объяснил, что документ исчез с сайта из-за "технической перегрузки", но потом появился в доступе. Заместитель генпрокурора Тодд Бланш признал, что при обработке такого массива данных могли случаться ошибки.
В то же время в Белом доме предостерегли, что файлы Эпштейна "могут содержать поддельные или ложно предоставленные изображения, документы или видео", поскольку администрация передала "все, что было отправлено ФБР общественностью".
Как сообщалось ранее, эпизод о "знакомстве" Трампа с несовершеннолетней девушкой фигурировал в файлах, обнародованных в конце декабря 2025 года.
Согласно материалам дела, события могли произойти в 1990-х годах. Эпштейн якобы локтем толкнул Трампа и шутливо поинтересовался, понравилась ли ему встреча с несовершеннолетней. В ответ Трамп, как сказано в файлах, улыбнулся и кивнул, после чего оба мужчины рассмеялись.
"Дело Эпштейна"
Напомним, 10 декабря суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.
19 декабря Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов. Ожидается, что новые материалы прольют свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.
Сам Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном, и утверждает, что разорвал контакты с финансистом задолго до его ареста.