В США разрешили рассекретить больше материалов скандального дела Эпштейна
Окружной судья США Ричард Берман принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее суд отклонял запросы на публикацию материалов дела из-за потенциальных угроз безопасности и конфиденциальности жертв, но новый закон изменил правовую базу, предоставив основания для открытого доступа к материалам.
Аналогичное решение недавно приняли в отношении Гислейн Максвелл, которая находится в тюрьме за торговлю несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации вместе с Эпштейном.
Раскрытие файлов может пролить свет на связи Эпштейна с богатыми и влиятельными лицами, включая Дональда Трампа, а также на обстоятельства его смерти в тюрьме Манхэттена в 2019 году, официально признанной самоубийством.
Хотя Трамп утверждал, что разорвал дружбу с Эпштейном задолго до его ареста, он сначала выступал против публикации материалов, но изменил позицию перед голосованием законодателей.
Дело Эпштейна
Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе судья Берман отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.
Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.
Расследование дела Максвелл и Эпштейна свидетельствует о систематической торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и подчеркивает роль судебной системы в раскрытии деталей этих преступлений.
Последние решения судов могут значительно расширить прозрачность и общественный контроль над подобными делами.
Трамп и скандал вокруг Эпштейна
Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул в США вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа.
Эпштейн известен не только как миллиардер, а как организатор "Острова Эпштейна" - роскошного публичного дома, где, по данным следствия, пользовались услугами несовершеннолетних богатые и известные люди, среди которых был и Трамп.
Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.
Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.