В США разрешили рассекретить больше материалов скандального дела Эпштейна

Окружной судья США Ричард Берман принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее суд отклонял запросы на публикацию материалов дела из-за потенциальных угроз безопасности и конфиденциальности жертв, но новый закон изменил правовую базу, предоставив основания для открытого доступа к материалам.

Аналогичное решение недавно приняли в отношении Гислейн Максвелл, которая находится в тюрьме за торговлю несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации вместе с Эпштейном.

Раскрытие файлов может пролить свет на связи Эпштейна с богатыми и влиятельными лицами, включая Дональда Трампа, а также на обстоятельства его смерти в тюрьме Манхэттена в 2019 году, официально признанной самоубийством.

Хотя Трамп утверждал, что разорвал дружбу с Эпштейном задолго до его ареста, он сначала выступал против публикации материалов, но изменил позицию перед голосованием законодателей.

Дело Эпштейна

Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе судья Берман отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.

Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.

Расследование дела Максвелл и Эпштейна свидетельствует о систематической торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и подчеркивает роль судебной системы в раскрытии деталей этих преступлений.

Последние решения судов могут значительно расширить прозрачность и общественный контроль над подобными делами.