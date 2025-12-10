ua en ru
В США разрешили рассекретить больше материалов скандального дела Эпштейна

США, Среда 10 декабря 2025 18:46
В США разрешили рассекретить больше материалов скандального дела Эпштейна Фото: суд США разрешил раскрытие документов дела Эпштейна (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Окружной судья США Ричард Берман принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее суд отклонял запросы на публикацию материалов дела из-за потенциальных угроз безопасности и конфиденциальности жертв, но новый закон изменил правовую базу, предоставив основания для открытого доступа к материалам.

Аналогичное решение недавно приняли в отношении Гислейн Максвелл, которая находится в тюрьме за торговлю несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации вместе с Эпштейном.

Раскрытие файлов может пролить свет на связи Эпштейна с богатыми и влиятельными лицами, включая Дональда Трампа, а также на обстоятельства его смерти в тюрьме Манхэттена в 2019 году, официально признанной самоубийством.

Хотя Трамп утверждал, что разорвал дружбу с Эпштейном задолго до его ареста, он сначала выступал против публикации материалов, но изменил позицию перед голосованием законодателей.

Дело Эпштейна

Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе судья Берман отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.

Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.

Расследование дела Максвелл и Эпштейна свидетельствует о систематической торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и подчеркивает роль судебной системы в раскрытии деталей этих преступлений.

Последние решения судов могут значительно расширить прозрачность и общественный контроль над подобными делами.

Трамп и скандал вокруг Эпштейна

Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул в США вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа.

Эпштейн известен не только как миллиардер, а как организатор "Острова Эпштейна" - роскошного публичного дома, где, по данным следствия, пользовались услугами несовершеннолетних богатые и известные люди, среди которых был и Трамп.

Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.

