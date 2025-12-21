ua en ru
Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна: знакомился с 14-летней девочкой

Воскресенье 21 декабря 2025 09:31
Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна: знакомился с 14-летней девочкой Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В новых обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя президента США Дональда Трампа. В документах говорится о знакомстве Трампа с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и Министерство юстиции США.

Отмечается, что соответствующий эпизод описан в гражданском иске 2020 года, поданном против наследников Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Согласно материалам дела, события могли произойти в 1990-х годах. Эпштейн якобы локтем толкнул Трампа и шутливо поинтересовался, понравилась ли ему встреча с несовершеннолетней.

В ответ Трамп, как сказано в файлах, улыбнулся и кивнул, после чего оба мужчины рассмеялись. По словам девушки, она тогда смутилась, однако была слишком юной, чтобы осознать причину такой реакции.

Истица также заявляет, что Эпштейн в течение многих лет издевался над ней и оказывал психологическое давление. В то же время никаких обвинений непосредственно против Трампа она не выдвигает.

Президент США отрицает любые правонарушения. По его словам, Эпштейн много лет был его другом, однако они поссорились примерно в 2004 году - за два года до первого ареста финансиста.

Упоминания Трампа в файлах Эпштейна и на фотографиях, обнародованных на днях, минимальное.

В то же время заместитель генерального прокурора Тодд Бланш отметил, что "несколько сотен тысяч" страниц документов еще не обнародованы.

Дело Эпштейна

Напомним, 10 декабря суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе суд отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.

Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.

Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.

19 декабря Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Материалы содержат показания, соглашения об иммунитете, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на его связи с влиятельными лицами.

По данным Минюста, общий объем документов может достигать сотен тысяч страниц. Первый этап публикации уже стартовал, следующие части ожидаются в течение недель.

Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул в США вокруг дела Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента США Дональда Трампа.

