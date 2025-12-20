ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Минюст США рассекретил новую порцию файлов Эпштейна: на фото Клинтон, Джексон и не только

Суббота 20 декабря 2025 02:15
UA EN RU
Минюст США рассекретил новую порцию файлов Эпштейна: на фото Клинтон, Джексон и не только Фото: Джеффри Эпштейн (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Материалы содержат показания, соглашения об иммунитете, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на его связи с влиятельными лицами.

По данным Минюста, общий объем документов может достигать сотен тысяч страниц. Первый этап публикации уже стартовал, следующие части ожидаются в течение недель. В ведомстве отметили, что каждый документ тщательно редактируется, чтобы защитить персональные данные и истории жертв.

Кто фигурирует в файлах Эпштейна

Среди обнародованных материалов - фото картины с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции.

Часть документов касается Гислейн Максвелл, партнерши Эпштейна, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Закон, подписанный Дональдом Трампом в прошлом месяце, позволяет обнародовать материалы большого жюри и другие документы дела, одновременно защищая конфиденциальные данные и информацию, которая может повредить действующим расследованиям. Ожидается, что новые материалы прольют свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.

Сам Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном, и утверждает, что разорвал контакты с финансистом задолго до его ареста.

Дело Эпштейна

Напомним, 10 декабря суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе суд отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.

Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.

Расследование дела Максвелл и Эпштейна свидетельствует о систематической торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и подчеркивает роль судебной системы в раскрытии деталей этих преступлений.

Последние решения судов могут значительно расширить прозрачность и общественный контроль над подобными делами.

Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул в США вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа.

Эпштейн известен не только как миллиардер, а как организатор "Острова Эпштейна" - роскошного публичного дома, где, по данным следствия, пользовались услугами несовершеннолетних богатые и известные люди, среди которых был и Трамп.

Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Министерство юстиции Украины
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ