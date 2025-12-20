Минюст США рассекретил новую порцию файлов Эпштейна: на фото Клинтон, Джексон и не только

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Материалы содержат показания, соглашения об иммунитете, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на его связи с влиятельными лицами.

По данным Минюста, общий объем документов может достигать сотен тысяч страниц. Первый этап публикации уже стартовал, следующие части ожидаются в течение недель. В ведомстве отметили, что каждый документ тщательно редактируется, чтобы защитить персональные данные и истории жертв.

Кто фигурирует в файлах Эпштейна

Среди обнародованных материалов - фото картины с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции.

Часть документов касается Гислейн Максвелл, партнерши Эпштейна, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Закон, подписанный Дональдом Трампом в прошлом месяце, позволяет обнародовать материалы большого жюри и другие документы дела, одновременно защищая конфиденциальные данные и информацию, которая может повредить действующим расследованиям. Ожидается, что новые материалы прольют свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.

Сам Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном, и утверждает, что разорвал контакты с финансистом задолго до его ареста.