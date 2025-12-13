ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа объяснили, почему советуются с Лукашенко по войне в Украине

США, Беларусь, Суббота 13 декабря 2025 19:29
UA EN RU
У Трампа объяснили, почему советуются с Лукашенко по войне в Украине Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы дает "хорошие советы" президенту США Дональду Трампу. Поэтому Белый дом принял решение "советоваться" с Лукашенко относительно войны в Украине.

    Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил специальный посланник президента США Джон Коул белорусскому пропагандистскому агентству БелТА.

    Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что диктатор Лукашенко, мол, дает "хорошие советы" Трампу и его администрации по войне в Украине.

    "Он (Лукашенко, - ред.) помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Различные вопросы, вроде этого", - заявил Коул.

    По словам спецпосланника Трампа, между Лукашенко и российским диктатором Владимиром Путиным есть фактор "давних добрых отношений". Поэтому это будет "очень полезно" в свете попыток Белого дома продвинуть свой "мирный план" урегулирования войны в Украине.

    "Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Конечно, Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - заявил он.

    Напомним, что по итогам переговоров с США самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

    В общем 114 человек передали Украине, чтобы дальше они переехали в Польшу, или в другие страны Европы - по желанию. Среди тех, кого передал режим Лукашенко, есть пятеро граждан Украины.

    В обмен на освобождение политзаключенных США приняли решение снять санкции с белорусского калия. Это также подтвердил спецпосланник Трампа Джон Коул.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки Беларусь Дональд Трамп
    Новости
    Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
    Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
    Аналитика
    Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
    Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе