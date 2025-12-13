У Трампа объяснили, почему советуются с Лукашенко по войне в Украине

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил специальный посланник президента США Джон Коул белорусскому пропагандистскому агентству БелТА .

Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что диктатор Лукашенко, мол, дает "хорошие советы" Трампу и его администрации по войне в Украине.

"Он (Лукашенко, - ред.) помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Различные вопросы, вроде этого", - заявил Коул.

По словам спецпосланника Трампа, между Лукашенко и российским диктатором Владимиром Путиным есть фактор "давних добрых отношений". Поэтому это будет "очень полезно" в свете попыток Белого дома продвинуть свой "мирный план" урегулирования войны в Украине.

"Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Конечно, Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - заявил он.