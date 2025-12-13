ua en ru
Операцией руководил Буданов. Беларусь передала своих оппозиционеров Украине (фото)

Беларусь, Суббота 13 декабря 2025 17:57
UA EN RU
Операцией руководил Буданов. Беларусь передала своих оппозиционеров Украине (фото) Фото: Беларусь отпустила политических заключенных и украинцев (t.me/Koord_shtab)
Автор: Сергей Козачук

Сегодня из Беларуси в Украину вернули 114 гражданских граждан, среди которых украинцы и белорусские политические деятели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных украинцев самому молодому исполнилось 25 лет, его жену уже вернули во время предыдущей операции. Все украинцы были задержаны на территории Беларуси и обвинялись в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

С украинской стороны операцией руководил руководитель ГУР и глава Координационного штаба Кирилл Буданов.

Операцией руководил Буданов. Беларусь передала своих оппозиционеров Украине (фото)Фото: Беларусь отпустила политических заключенных и украинцев (t.me/Koord_shtab)

Также Украине передали граждан Беларуси, которые отбывали наказание по политическим мотивам, среди них известные политические и общественные деятели: Мария Александрова, Виктор Бабарико и журналистка Марина Золотова.

После оказания медицинской помощи они будут доставлены по желанию в Польшу и Литву.

Операцией руководил Буданов. Беларусь передала своих оппозиционеров Украине (фото)Фото: Беларусь отпустила политических заключенных и украинцев (t.me/Koord_shtab)

"Эта операция является примером успешной совместной работы Украины и США", - отметили в Координационном штабе.

Координационный штаб продолжает работу над возвращением других граждан, а освобожденные получат всю необходимую медицинскую помощь.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению наших граждан", - добавили в штабе.

Операцией руководил Буданов. Беларусь передала своих оппозиционеров Украине (фото)Фото: Беларусь отпустила политических заключенных и украинцев (t.me/Koord_shtab)

Предыдущие операции по возвращению граждан Украины из Беларуси и РФ показали эффективность дипломатического взаимодействия между Киевом и Вашингтоном. Успешное освобождение украинцев и политических деятелей подчеркивает значение международного давления и координации для защиты прав граждан и поддержки политических свобод.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Член Координационного совета Беларуси Колесникова проходила подозреваемой по делу о захвате власти, которое было открыто по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следует отметить, что это не первое освобождение белорусских оппозиционеров: в июне Лукашенко помиловал 14 заключенных, среди которых был оппозиционный деятель Сергей Тихоновский.

