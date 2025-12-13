ua en ru
В мире

США снимают санкции с белорусского калия

Украина, Суббота 13 декабря 2025 14:30
США снимают санкции с белорусского калия Фото: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки приняли решение снять санкции с белорусского калия.

Об этом сообщил специальный посланник США по вопросам Беларуси Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, решение принято в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа.

"США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - заявил Коул журналистам.

Он также отметил, что диалог между сторонами по санкциям будет продолжаться и в дальнейшем. По словам американского представителя, по мере нормализации отношений между США и Беларусью возможно дальнейшее смягчение ограничений. Коул выразил надежду, что в перспективе санкции могут быть полностью отменены.

Санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" США ввели в августе 2021 года. До их введения калийные удобрения были ключевым экспортным товаром Беларуси - на них приходилось более 20% общего экспорта страны. Кроме того, Беларусь занимала около 20% мирового рынка калийных удобрений.

Ранее мы писали, что правительство Великобритании ввело новые санкции против Беларуси. В санкционном списке оказались шесть человек и три компании. Санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну России в Украине.

