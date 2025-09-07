RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ

Иллюстративное фото: у Трампа не исключают, что новые санкции против РФ все же будут (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Белом доме не исключают, что новые санкции против России все же введут после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября. Окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

 

Хассет напомнил интервьюерке, что внешняя политика не входит в его компетенцию. Он отвечает за то, чтобы санкции против других стран были успешно применены. В частности, как в случае с Индией.

При этом Хассет предположил, что поскольку новости из Украины "очень разочаровывают", нельзя исключать дальнейшего обсуждения санкций против РФ в Белом доме

"Новости прошлой ночью очень разочаровывают. И я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения... И, в конце концов, это решение за президентом. Но да, это очень разочаровывающая ситуация", - отметил он.

 

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Кроме этого еще 5 сентября, Associated Press сообщило, что команда европейских чиновников уже в этот понедельник встретится с представителями США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Массированный удар РФ по Украине

В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет. Под атакой были Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров. В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.

Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали. Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

