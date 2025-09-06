ua en ru
США и ЕС соберутся обсудить новые санкции против России: АР назвало дату

Суббота 06 сентября 2025 06:43
США и ЕС соберутся обсудить новые санкции против России: АР назвало дату Иллюстративное фото: США и ЕС соберутся обсудить новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Команда европейских чиновников встретится с представителями США в понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Информированный источник, на который ссылается СМИ, сообщил, что министр финансов Скотт Бессент 5 сентября разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Днем ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс общался с высокопоставленным чиновником ЕС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже 4 сентября.

Представители стран ЕС предложили Трампу в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.

5 сентября президент Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде сообщил, что в Брюсселе уже стартовала работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда направляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.

Евросоюз Соединенные Штаты Америки
