США и ЕС соберутся обсудить новые санкции против России: АР назвало дату

Команда европейских чиновников встретится с представителями США в понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Информированный источник, на который ссылается СМИ, сообщил, что министр финансов Скотт Бессент 5 сентября разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Днем ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс общался с высокопоставленным чиновником ЕС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже 4 сентября.

Представители стран ЕС предложили Трампу в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.

5 сентября президент Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде сообщил, что в Брюсселе уже стартовала работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда направляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.