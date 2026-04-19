ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран

04:38 19.04.2026 Вс
3 мин
В Иране объяснили, почему не проводят пока очных встреч с США
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не перестает обогащенный уран своей страны Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Associated Press.

"Могу вас заверить, что обогащенные материале не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", - сказал чиновник, отвергнув тем самым заявления президента США Дональда Трампа.

Как известно, в пятницу Трамп заявил, что США войдут в Иран и "заберут всю ядерную пыль", имея в виду 440 кг обогащенного урана, который, предположительно, хранится под ядерными объектами, сильно поврежденными ударами США летом 2025 года.

Возвращаясь к интервью, Хатибзаде отметил, что между сторонами состоялось много обменов сообщениями, однако он обвинил Вашингтон в том, что он упорно настаивает на требованиях, которые Тегеран считает чрезмерными.

"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", - сказал замглавы МИД, добавив, что Иран стремится к завершению "рамочного соглашения", прежде чем очно встречаться.

Он не стал вдаваться в подробности переговоров с США или говорить о том, какие вопросы остаются нерешенными, но призвал Вашингтон участь опасения Ирана, включая санкции, которые введены против страны.

"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, которые касаются незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", - пояснил чиновник.

Также он рассказал, что в рамках переговоров с США будет введен "новый протокол" для Ормузкого проливая, подчеркнув, что водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судопроизводства".

На вопрос о том, ответит ли Иран на возобновление нападений Израиля на Ливан, несмотря на достигнутое между ними перемирие, Хатибзаде сказал, что у Тегерана нет другого выбора, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".

Что известно о переговорах и не только

Напомним, что тема обогащенного урана и ядерная программа Ирана - это фактически самый ключевой момент в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Израиль и США твердо настаивают на том, что Иран не может иметь своего ядерного оружия, и в первом раунде переговоров в Пакистане 11 апреля стороны так и не достигли договоренности.

Собственно, на этом фоне Трамп помимо иранской блокады Ормузского пролива, решил объявить свою блокаду для этого же вводного пути. Но важное уточнение - ограничения со стороны США касаются лишь Ирана и суден, которые плывут его портам или выплывают из них.

При этом уже в пятницу президент США сказал, что Иран согласился отдать весь обогащенный уран, добавив, что Тегеран "согласился на все". По словам Трампа, сделка с Ираном может быть в ближайшие "день-два". Однако в реальности, судя по заявлениям иранской стороны - это далеко не так, и страна уже успела отвернуть передачу ядерных материалов.

Тем временем вечером 18 апреля (по Киеву) издание Axios узнало, что Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома, так как уже в ближайшие дни есть риск возобновления войны с Ираном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
