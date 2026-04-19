Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Associated Press .

"Могу вас заверить, что обогащенные материале не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", - сказал чиновник, отвергнув тем самым заявления президента США Дональда Трампа.

Как известно, в пятницу Трамп заявил, что США войдут в Иран и "заберут всю ядерную пыль", имея в виду 440 кг обогащенного урана, который, предположительно, хранится под ядерными объектами, сильно поврежденными ударами США летом 2025 года.

Возвращаясь к интервью, Хатибзаде отметил, что между сторонами состоялось много обменов сообщениями, однако он обвинил Вашингтон в том, что он упорно настаивает на требованиях, которые Тегеран считает чрезмерными.

"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", - сказал замглавы МИД, добавив, что Иран стремится к завершению "рамочного соглашения", прежде чем очно встречаться.

Он не стал вдаваться в подробности переговоров с США или говорить о том, какие вопросы остаются нерешенными, но призвал Вашингтон участь опасения Ирана, включая санкции, которые введены против страны.

"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, которые касаются незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", - пояснил чиновник.

Также он рассказал, что в рамках переговоров с США будет введен "новый протокол" для Ормузкого проливая, подчеркнув, что водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судопроизводства".

На вопрос о том, ответит ли Иран на возобновление нападений Израиля на Ливан, несмотря на достигнутое между ними перемирие, Хатибзаде сказал, что у Тегерана нет другого выбора, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".