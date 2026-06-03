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Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС

08:20 03.06.2026 Ср
2 мин
Атака все еще продолжается
aimg Татьяна Степанова
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 189 вражеских беспилотников (Getty Images)
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В ночь на 3 июня Россия атаковала Украину 198 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Этой ночью россияне атаковали 198 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Массированная атака на Украину

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные дроны.

В целом оккупанты выпустили около 70 ракет и почти 700 беспилотников. Значительную часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Из-за атаки баллистикой часть Киева оставалась без электроснабжения. В столице также временно меняли маршруты общественного транспорта из-за повреждения контактной сети.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Киеве погибли 7 человек, еще почти 90 пострадали.

Также утром армия РФ атаковала один из ключевых объектов "Нафтогаза" в Харьковской области. Сначала враг применил дроны, после чего нанес ракетный удар.

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