Китай заберет у Ирана обогащенный уран: что это означает для ядерной сделки, - AP

02:46 18.04.2026 Сб
2 мин
Какой компромисс разблокирует переговоры с США?
aimg Екатерина Коваль
Китай заберет у Ирана обогащенный уран: что это означает для ядерной сделки, - AP Фото: иранский завод по обогащению урана (Getty Images)

Китай готов взять в свое владение или снизить уровень обогащения высокообогащенного урана, который Иран хранит на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ключевое условие для завершения войны

По данным источника, речь идет о примерно 440 кг (970 фунтов) высокообогащенного урана. Именно этот материал, по словам президента США Дональда Трампа, должен быть изъят из Ирана в рамках любого соглашения о прекращении войны. Сейчас уран, предположительно, хранится под поврежденными ядерными объектами, которые подверглись бомбардировкам США еще в июне 2025 года.

Сначала Трамп, по данным источника, хотел, чтобы США сами забрали этот материал. Однако Пекин сигнализирует, что готов присоединиться, если Вашингтон и Тегеран обратятся к нему с такой просьбой.

Два варианта

Китай предлагает два варианта: вывезти высокообогащенный уран на свою территорию или разбавить его на месте до уровня, пригодного для гражданского использования. Это может стать компромиссом, который разблокирует переговоры между США и Ираном.

Прецедент 2015 года

В 2015 году, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран уже вывозил низкообогащенный уран. Тогда примерно 11 000 кг было отправлено в Россию, чтобы выполнить требования ядерной сделки. Теперь подобную роль может взять на себя Китай.

Напомним, Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Такое решение Тегеран принял на фоне прекращения обстрелов Ливана и действия десятидневного перемирия.

Кроме того, появилась информация, что переговоры между США и Ираном достигли принципиального прогресса. На следующем этапе стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании.

После этого в течение примерно двух месяцев они рассчитывают выйти на полноценное соглашение.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы