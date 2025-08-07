RU

Дональд Трамп Война в Украине

Трамп встретится с Путиным только, если тот согласится на встречу с Зеленским, - NYP

Фото: Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только при условии, если тот согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча (с Трампом, - ред.) состоялась. Место встречи еще не определено", - рассказал изданию неназванный представитель Белого дома.

 

Возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина и возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина

Напомним, вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сам президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной. По данным NYT, он якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина, в частности, уже определили место. Сам диктатор заявил, что такая встреча может состояться в ОАЭ.

По словам Зеленского, вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч на уровне лидеров - два двусторонних формата и один трехсторонний.

В то же время Трамп в разговоре с союзниками высказал предположение, что Путин пойдет на мирные переговоры в обмен на обсуждение обмена территориями.

