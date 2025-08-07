Трамп зустрінеться з Путіним, лише якщо той погодиться на зустріч із Зеленським, - NYP

Можлива зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву, де провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам президент США Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною. За даними NYT, він нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна, зокрема, вже визначили місце. Сам диктатор заявив, що така зустріч може відбутися в ОАЕ.

За словами Зеленського, вчора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів - два двосторонні формати та один тристоронній.

Водночас Трамп у розмові з союзниками висловив припущення, що Путін піде на мирні переговори в обмін на обговорення обміну територіями.