Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами

Среда 13 августа 2025 14:52
Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидеры европейских государств хотят, чтобы соглашение, которое должно привести к завершению войны между Украиной и РФ, в конце концов было заключено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Truth Social.

"Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - отметил Трамп.

Разговор Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Ранее стало известно, что президент США перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

По данным источников, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начнется сегодня в 15:00 по киевскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.

Также стало известно, что сегодня, 13 августа, Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где и проведет онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также сообщил журналистам, что в Берлине Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

