Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин. В Германии он проведет онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд чиновником, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Визит Зеленского О визите президента Украины в Германию стало известно сегодня, 13 августа. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в Берлине Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они вместе примут участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также сегодня состоится онлайн-заседание стран группы "коалиции желающих".