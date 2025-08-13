ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский направляется в Германию перед разговором с Трампом

Берлин, Среда 13 августа 2025 09:51
UA EN RU
Зеленский направляется в Германию перед разговором с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, приедет в Германию. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По данным немецкого издания, сегодня Зеленский прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины будет проводить онлайн-встречу совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", - сообщил Никифоров.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину (в 15:00 по киевскому времени) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн-заседание "коалиции желающих".

Переговоры Зеленский, Трампа и лидеров Европы

Как известно, президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Трамп перед саммитом проведет онлайн-переговоры с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Как пишет Reuters, запланированы три виртуальные встречи.

Сначала будет видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генсек НАТО.

Позже ожидается онлайн-встреча Трампа и европейских лидеров, а затем переговоры "коалиции желающих" и Зеленского.

Напомним, что накануне лидеры стран ЕС приняли совместное заявление в поддержку Украины, где отметили, что мир не может быть определен без Украины. Заявление поддержали почти все лидеры ЕС, кроме венгерского премьера Виктора Орбана.

Подробнее о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Берлин Мирные переговоры
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия