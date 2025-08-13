Зеленский направляется в Германию перед разговором с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, приедет в Германию. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По данным немецкого издания, сегодня Зеленский прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины будет проводить онлайн-встречу совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", - сообщил Никифоров.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину (в 15:00 по киевскому времени) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн-заседание "коалиции желающих".