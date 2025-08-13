Трамп зробив заяву перед розмовою із Зеленським та європейськими лідерами
Лідери європейських держав хочуть, щоб угода, яка повинна привести до завершення війни між Україною та РФ, зрештою була укладена.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Truth Social.
"Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", - зазначив Трамп.
Розмова Зеленського, Трампа та європейських лідерів
Раніше стало відомо, що президент США перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та рядом європейських лідерів.
За даними джерел, відеоконференція Трампа з Зеленським і європейськими лідерами розпочнеться сьогодні о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо європейськими лідерами.
Також стало відомо, що сьогодні, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліну, де і проведе онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров також повідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.