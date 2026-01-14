Трамп сделал заявление об Иране: убийства прекратились, мы это проверим

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы "прекратились убийства" и отменены казни тех, кого иранский режим арестовал во время беспорядков.

"У нас есть новости по Ирану, которые мы собираемся обсудить... Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются", - заявил Трамп.

Также, по его словам, якобы отменены планы иранского режима казнить протестующих, которых арестовали силовики. Трамп уверяет, что казни, о которых писали правозащитники, якобы не состоятся.

"Так мне сообщили, и имею хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что если это все-таки произойдет, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней. Сегодня должен был быть день казни", - заявил он.

При этом несмотря на примирительную риторику Трампа в регионе наблюдается немалая активность американской авиации. По меньшей мере шесть самолетов-заправщиков вылетели курсом на авиабазу Аль-Удейда в Катаре; в прошлый раз такая же активность наблюдалась перед тем, как силы США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.