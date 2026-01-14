ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп сделал заявление об Иране: убийства прекратились, мы это проверим

США, Среда 14 января 2026 22:53
UA EN RU
Трамп сделал заявление об Иране: убийства прекратились, мы это проверим Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы "прекратились убийства" и отменены казни тех, кого иранский режим арестовал во время беспорядков.

со ссылкой на брифинг Трампа в Белом доме 14 января.

"У нас есть новости по Ирану, которые мы собираемся обсудить... Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются", - заявил Трамп.

Также, по его словам, якобы отменены планы иранского режима казнить протестующих, которых арестовали силовики. Трамп уверяет, что казни, о которых писали правозащитники, якобы не состоятся.

"Так мне сообщили, и имею хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что если это все-таки произойдет, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней. Сегодня должен был быть день казни", - заявил он.

При этом несмотря на примирительную риторику Трампа в регионе наблюдается немалая активность американской авиации. По меньшей мере шесть самолетов-заправщиков вылетели курсом на авиабазу Аль-Удейда в Катаре; в прошлый раз такая же активность наблюдалась перед тем, как силы США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Трамп сделал заявление об Иране: убийства прекратились, мы это проверим

Аль-Удейд - крупнейшая база США в регионе, на которой размещено около 10 000 американских военнослужащих. При этом США и Британия 14 января эвакуировали с авиабазы часть персонала. В прошлом году часть персонала и членов их семей была выведена с американских баз на Ближнем Востоке за неделю до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.

По данным СМИ, США могут нанести удар по Ирану уже в течение следующих 24 часов. Тегеран, в свою очередь, готов к ответу: там обещали атаковать все базы США в регионе, если Вашингтон ударит по Ирану.

Атака США возможна на фоне того, что в Иране с 28 декабря бушуют масштабные протесты. Беспорядки из-за экономических проблем быстро переросли в политические митинги и столкновения с силовиками. Во время подавления протестов могло погибли более 12 тысяч человек.

При этом Трамп угрожал Ирану, если режим начнет убивать гражданских, а потом вообще публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". После первых данных о жертвах Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП