Трамп сделал заявление об Иране: убийства прекратились, мы это проверим
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы "прекратились убийства" и отменены казни тех, кого иранский режим арестовал во время беспорядков.
со ссылкой на брифинг Трампа в Белом доме 14 января.
"У нас есть новости по Ирану, которые мы собираемся обсудить... Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются", - заявил Трамп.
Также, по его словам, якобы отменены планы иранского режима казнить протестующих, которых арестовали силовики. Трамп уверяет, что казни, о которых писали правозащитники, якобы не состоятся.
"Так мне сообщили, и имею хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что если это все-таки произойдет, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней. Сегодня должен был быть день казни", - заявил он.
При этом несмотря на примирительную риторику Трампа в регионе наблюдается немалая активность американской авиации. По меньшей мере шесть самолетов-заправщиков вылетели курсом на авиабазу Аль-Удейда в Катаре; в прошлый раз такая же активность наблюдалась перед тем, как силы США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.
Аль-Удейд - крупнейшая база США в регионе, на которой размещено около 10 000 американских военнослужащих. При этом США и Британия 14 января эвакуировали с авиабазы часть персонала. В прошлом году часть персонала и членов их семей была выведена с американских баз на Ближнем Востоке за неделю до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.
По данным СМИ, США могут нанести удар по Ирану уже в течение следующих 24 часов. Тегеран, в свою очередь, готов к ответу: там обещали атаковать все базы США в регионе, если Вашингтон ударит по Ирану.
Атака США возможна на фоне того, что в Иране с 28 декабря бушуют масштабные протесты. Беспорядки из-за экономических проблем быстро переросли в политические митинги и столкновения с силовиками. Во время подавления протестов могло погибли более 12 тысяч человек.
При этом Трамп угрожал Ирану, если режим начнет убивать гражданских, а потом вообще публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". После первых данных о жертвах Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".