Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США, - СМИ

Катар, Среда 14 января 2026 21:10
UA EN RU
Британия выводит солдат с авиабазы в Катаре вместе с США, - СМИ Иллюстративное фото: военные Британии выходят из авиабазы Аль-Удейд (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С авиабазы Аль-Удейд в Катаре выходят не только американские, но и британские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper.

Издание отмечает, что военнослужащие Военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были размещены на базе Аль-Удейд вместе с американскими силами.

Журналисты уточняют, что заправщик RAF вылетел с авиабазы Акротири на Кипре в направлении базы Аль-Удейд, однако данные о полете показывали, что затем он развернулся обратно в сторону Европы.

Авиабаза Аль-Удейд

Аль-Удейд - крупнейшая база США в регионе, на которой размещены около 10 000 американских военнослужащих. В июне 2025 года она подверглась удару иранских ракет после американского удара по иранским ядерным объектам.

В прошлом году часть персонала и членов их семей была выведена с американских баз на Ближнем Востоке за неделю до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.

Сегодня, 14 января, NBC News со ссылкой на источники написало о том, что американских солдат начали выводить с авиабазы Аль-Удейд.

Международное медиа-управление Государства Катар заявило, что меры по выводу войск с базы Аль-Удейд "принимаются в ответ на текущую региональную напряженность".

Такие действия Вашингтон предпринял на фоне заявлений президента Дональда Трампа о том, что он может ответить силой на ситуацию в Иране, где силовики убивают протестующих против режима аятоллы Али Хаменеи.

