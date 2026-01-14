Трамп зробив заяву про Іран: вбивства припинилися, ми це перевіремо
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Ірані нібито "припинилися вбивства" та скасовано страти тих, кого іранський режим заарештував під час заворушень.
із посиланням на брифінг Трампа в Білому домі 14 січня.
"У нас є новини щодо Ірану, які ми збираємось обговорити... Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються", - заявив Трамп.
Також, ща його словами, нібито скасовано плани іранського режиму стратити протестувальників, яких заарештувати силовики. Трамп запевняє, що страти, про які писали правозахисники, нібито не відбудуться.
"Так мені повідомили, і маю добрі джерела. Ми це з'ясуємо. Я впевнений, що якщо це все-таки станеться, ми всі будемо дуже засмучені, і ви теж будете дуже засмучені. Але мені щойно передали інформацію про те, що вбивства зупинено, страти зупинено. Вони не збираються проводити страту, про яку багато хто говорив останні пару днів. Сьогодні мав бути день страти", - заявив він.
При цьому попри примирливу риторику Трампа в регіоні спостерігається чимала активність американської авіації. Щонайменше шість літаків-заправників вилетіли курсом на авіабазу Аль-Удейда в Катарі; минулого разу така ж активність спостерігалася перед тим, як сили США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану.
Аль-Удейд - найбільша база США в регіоні, на якій розміщено близько 10 000 американських військовослужбовців. При цьому США та Британія 14 січня евакуювали з авіабази частину персоналу. Минулого року частина персоналу і членів їхніх сімей була виведена з американських баз на Близькому Сході за тиждень до того, як США завдали авіаударів по Ірану.
За даними ЗМІ, США можуть завдати удару по Ірану вже протягом наступних 24 годин. Тегеран, у свою чергу, готовий до відповіді: там обіцяли атакувати усі бази США в регіоні, якщо Вашингтон вдарить по Ірану.
Атака США можлива на тлі того, що в Ірані з 28 грудня вирують масштабні протести. Заворушення через економічні проблеми швидко переросли в політичні мітинги та зіткнення з силовиками. Під час придушення протестів могло загинули понад 12 тисяч осіб.
При цьому Трамп погрожував Ірану, якщо режим почне вбивати цивільних, а потім взагалі публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Після перших даних про жертви Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію".