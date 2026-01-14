США могут атаковать Иран в течение 24 часов, Тегеран настроен на ответ: что происходит

США могут нанести удар по Ирану уже в течение следующих 24 часов. Тегеран, в свою очередь, готов к ответу.

Что происходит между двумя странами, в материале РБК-Украина .

Агенство Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что военное вмешательство США в Иран выглядит вероятным. Один из них сказал, что атака может произойти в течение следующих 24 часов.

Более того, по данным Daily Mail, Белый дом получил досье из 50 военных объектов, которое включает точные координаты штаба КСИР в Тегеране и 23 базы КСИР-"Басидж" (военизированное формирование, - ред). Среди них:

подштаб "Кудс", отвечающий за операции по подавлению протестов в северном и северо-западном Тегеране;

подштаб "Фатх" на юго-западе Тегерана;

подштаб "Наср" на северо-востоке иранской столицы;

подштаб "Гадр", контролирующий юго-восток и центральные районы Тегерана.

Ранее Администрация президента США Дональда Трампа обращалась к европейским странам за разведданными о целях на территории Ирана.

Трамп заявил, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. По данным СМИ, Вашингтон предупредил союзников на Ближнем Востоке, что им следует быть готовыми к американским ударам по Ирану.

Четыре сценария развития событий

Издание The Telegraph очертило четыре сценария вмешательства Трампа в Иран:

ограниченный символический удар после обещания Трампа ответить в случае жестокого подавления протестов в Иране,

масштабная бомбардировочная кампания,

наиболее радикальный: предполагает похищение или убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи,

масштабные кибератаки для парализации государственных коммуникаций Ирана, а также обеспечения стабильного доступа к интернету для населения через терминалы Starlink.

Иран угрожает ответом

Иран предупредил соседние страны, в которых есть американские военные, что ударит по базам США в случае американской атаки. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. В связи с этим США приняли решение вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке.

Военнослужащих с авиабазы Аль-Удейд в Катаре уже переводят на другие объекты и в отели в регионе.

Аль-Удейд - это крупнейшая американская база на Ближнем Востоке, где проживает около 10 тысяч военнослужащих. Накануне авиаударов США по Ирану в июне часть персонала была выведена с американских баз на Ближнем Востоке.

Обновлено: Кроме того, Британия также эвакуирует военных с базы в Катаре на фоне ситуации в Иране, сообщает I Paper.

Что этому предшествовало

С конца декабря 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения. Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.

К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".

Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами. Лидер Америки Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал резко на репрессии Ирана против собственного народа.

РБК-Украина писало, что Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". А после первых данных о жертвах Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".