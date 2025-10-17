Лидеры ЕС пытаются вмешаться в подготовку встречи Трампа и Путина, - Вloomberg
Европейские лидеры ищут способы повлиять на Дональда Трампа накануне саммита с российским диктатором Владимиром Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает агентство, четверо европейских чиновников выразили обеспокоенность относительно саммита Трампа и Путина в Будапеште.
По их словам, Путин вмешался как раз в тот момент, когда ситуация в отношениях с Трампом начала складываться в пользу Украины.
Собеседники Bloomberg отметили, что российский диктатор затягивает время и пытается сорвать переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
Два источника агентства отметили, что европейские лидеры должны занять твердую позицию в отношении России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите.
Один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на встрече в Венгрии.
Также один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп будет помнить, что после саммита на Аляске Путин поступил противоположно тому, на что надеялся американский президент.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.
У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.
Кроме того, Орбан уже заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина. А Словакия предлагает Венгрии помощь в организации встречи.