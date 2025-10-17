ua en ru
Лидеры ЕС пытаются вмешаться в подготовку встречи Трампа и Путина, - Вloomberg

Пятница 17 октября 2025 19:20
Лидеры ЕС пытаются вмешаться в подготовку встречи Трампа и Путина, - Вloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские лидеры ищут способы повлиять на Дональда Трампа накануне саммита с российским диктатором Владимиром Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство, четверо европейских чиновников выразили обеспокоенность относительно саммита Трампа и Путина в Будапеште.

По их словам, Путин вмешался как раз в тот момент, когда ситуация в отношениях с Трампом начала складываться в пользу Украины.

Собеседники Bloomberg отметили, что российский диктатор затягивает время и пытается сорвать переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Два источника агентства отметили, что европейские лидеры должны занять твердую позицию в отношении России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите.

Один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на встрече в Венгрии.

Также один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп будет помнить, что после саммита на Аляске Путин поступил противоположно тому, на что надеялся американский президент.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

Кроме того, Орбан уже заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина. А Словакия предлагает Венгрии помощь в организации встречи.

Евросоюз Венгрия Будапешт Встреча Трампа и Путина
