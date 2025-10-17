Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - глава МИД Германии

Украина должна участвовать во встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Вадефуль отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.

Однако он считает, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений по войне.

"Не может быть никаких решений по Украине без Украины", - подчеркнул немецкий министр.