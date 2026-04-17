Трамп снова запретил судам РФ швартоваться в США: какую указал причину

02:11 17.04.2026 Пт
2 мин
Таким образом лидер США продлил действие указа времен Джо Байдена, которое тот издал в 2022 году
aimg Филипп Бойко
Трамп снова запретил судам РФ швартоваться в США: какую указал причину

Президент США еще на год запретил российским судам швартоваться в портах США. Это решение автоматически продлевает действие чрезвычайного положения в морской отрасли, которое ввел еще Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление федерального реестра США.

Хотя документ пока представлен для ознакомления общественностью, его официальное опубликование состоится уже сегодня.

Ограничения будут действовать как минимум до весны 2027 года. Президент США решил не смягчать давление на морскую логистику агрессора. Подпись Трампа под документом означает, что Россия остается в транспортной изоляции на американском направлении.

"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", - говорится в тексте официального указа.

Санкции касаются не только государственного флота. Под удар попадают все суда, которые имеют какую-либо связь с Российской Федерацией. Основной причиной в документе указано, что РФ до сих пор угрожает национальной безопасности Штатов.

История ограничений: с 2022-го до сегодняшнего дня

Напомним, что режим чрезвычайного положения впервые ввели в администрации Байдена в апреле 2022 года. Тогда это был ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. С тех пор американские власти ежегодно пересматривают целесообразность этих мер.

Что предшествовало продлению санкций

Ряд российских танкеров "теневого флота" несмотря на санкции продолжают перевозить нефть, используя страховые сертификаты от несуществующих компаний. В Bloomberg раскрыли хитрую схему россиян.

Тем временем Франция готовит жесткие меры, планируя удвоить штрафы и сроки заключения для экипажей, использующих фальшивые флаги. Нарушителей хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро.

А Швеция уже задержала балкер, следовавший из России, после того, как зафиксировали сброс отходов в Балтийском море. Сейчас продолжается расследование возможного нарушения экологического законодательства.

