Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: наказания вырастут вдвое

Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ собирается удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, которые ходят под фальшивым флагом или игнорируют приказы об остановке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Согласно проекту обновления закона о военном планировании, нарушителей хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро.

Это удвоит действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, которое осуществляет "полномочия контроля или управления" эксплуатацией судна.

Кроме того, возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь лиц, находящихся на борту судна, будет поставлена под угрозу.

Теперь за этот законопроект до 14 июля должен проголосовать французский парламент.

Задержание судов "теневого флота" РФ

Напомним, 3 апреля береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Танкер, на борту которого находилось 24 человека, поставили на стоянку возле города Истад.

Ранее ВМС Франции задержали нефтяной танкер "Дейна", который связывают с "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.