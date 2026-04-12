ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Швеция задержала балкер, направлявшийся из России

14:12 12.04.2026 Вс
2 мин
Почему шведские власти решили немедленно вмешаться в движение судна?
aimg Мария Науменко
Фото: сухогруз (Getty Images)

Шведские правоохранители задержали балкер, следовавший из России, после того как зафиксировали сброс отходов в Балтийском море. Сейчас продолжается расследование возможного нарушения экологического законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление береговой охраны Швеции.

Читайте также: Нет доказательств: Швеция отпустила задержанный танкер теневого флота РФ

Во время патрулирования Балтийского моря самолет шведской береговой охраны зафиксировал, что судно Hui Yuan под флагом Панамы сбрасывало в воду остатки угля. Такие действия расцениваются как нарушение Кодекса об охране окружающей среды.

По поручению прокуратуры экипаж судна KBV 003 провел осмотр балкера вблизи города Истад на юге Швеции утром 12 апреля.

"Судоходная отрасль должна знать, что шведские органы власти тесно сотрудничают для поддержания порядка на море. Мы действуем с целью повышения безопасности на море и защиты окружающей среды. Если есть подозрительное судно, мы вмешиваемся, исходя из существующих условий", - заявил заместитель начальника оперативного управления береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Сейчас начато предварительное расследование. Прокурор принял решение о проведении слушания по делу о возможном нарушении экологических норм.

Судно Hui Yuan зарегистрировано в Панаме и направлялось из России в испанский город Лас-Пальмас.

В начале апреля Швеция уже задерживала судно, связанное с Россией, по подозрению в загрязнении Балтийского моря. Речь идет о подсанкционном танкере Flora 1, который 3 апреля поставили на стоянку возле Истада из-за возможного разлива нефти.

Впрочем, уже через два дня судно освободили, посколькудоказательств его причастности к инциденту не нашли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Панама Швеция
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой