Теневой флот РФ возит нефть по фальшивым страховкам: Bloomberg раскрыл схему
Ряд российских танкеров "теневого флота" перевозят нефть, используя страховые сертификаты от несуществующей немецкой компании для обхода международных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины, которыми оперирует Bloomberg.
Фиктивное страхование и подставные адреса
Как сообщает издание, согласно документам украинской разведки, танкер Paz, который находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, получил страховой сертификат от компании Seaguard P&I.
Хотя фирма якобы базируется в немецком Пиннебурге, такой коммерческой структуры в Германии не существует.
Адрес, указанный в документах и на сайте компании, на самом деле является обычным жилым многоквартирным домом. Кроме Paz, подобные фальшивые сертификаты получили еще по меньшей мере четыре судна.
Задержание танкеров в Европе
Bloomberg пишет, что среди судов с сомнительными документами значится танкер Deyna. В марте 2026 года французские власти изъяли это судно по подозрению в обходе санкций против России.
В последнее время европейские страны все чаще перехватывают подобные суда вблизи своих территориальных вод.
Такие танкеры считаются угрозой для экологии и безопасности, поскольку они нарушают международные морские правила, плавают под фальшивыми флагами и используют недействительное страхование после блокировки западными сервисами.
Борьба с "теневым флотом" РФ
Напомним, в последнее время европейские страны усилили давление на нефтяные перевозки РФ, однако сталкиваются с юридическими вызовами.
В частности, Королевский флот Великобритании пока только наблюдает за российскими судами в Ла-Манше из-за опасений нарушить международное право.
В то же время Франция готовит жесткие меры, планируя удвоить штрафы и сроки заключения для экипажей, использующих фальшивые флаги.
Вместе с тем Эстония официально отказалась от силовых задержаний в Балтийском море, объясняя это критически высоким риском военного столкновения с Россией.