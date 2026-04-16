Санкции - не помеха? Испания закупила рекордную в истории партию газа из РФ

Испания в марте 2026 года приобрела крупнейшую в своей истории партию газа РФ - и это на фоне войны на Ближнем Востоке, которая существенно изменила структуру поставок энергоносителей в Европу.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило испанское издание El País со ссылкой на данные оператора газовой системы Enagás.

Рекорд, которого еще не было

По данным Enagás, в марте Испания получила 9 807 гигаватт-часов (ГВт-ч) российского газа. Это больше, чем во время энергетического кризиса 2023 года, когда цены резко взлетели. По сравнению с февралем - рост более чем вдвое.

Санкции ЕС формально ограничивают закупки энергоносителей из России, однако график их постепенного введения позволяет импортировать газ из Москвы до 2027 года.

Почему именно сейчас

Аналитики газового рынка назвали несколько причин рекордных закупок:

Нападения США и Израиля на Иран вызвали резкий рост цен на газ - с около 30 евро за МВт-ч до более 60 евро. Сейчас цена на спотовом рынке TTF составляет около 42 евро.

Из-за боевых действий в Персидском заливе Катар и ОАЭ резко сократили экспорт после ударов по собственной энергетической инфраструктуре.

Из-за санкций Россия имеет меньше покупателей, поэтому снижает цены - и российский газ стал выгоднее альтернатив.

В конце апреля вступит в силу норма ЕС, которая запрещает покупать российский газ на спотовом рынке. Это могло подтолкнуть трейдеров заблаговременно увеличить закупки.

Испания - не только потребитель

Страна имеет шесть регазификационных заводов - в Барселоне, Картахене, Уэльве, Бильбао, Сагунто и Мугардосе. Это позволяет крупным международным трейдерам хранить там газ не только для испанского рынка, но и для перепродажи в других направлениях.

В то же время и собственное потребление выросло. Спрос в марте увеличился на 2%, а использование газа для производства электроэнергии - на 46,8%. Это связано с тем, что оператор электросети Red Eléctrica усилил работу газотурбинных электростанций для предотвращения масштабных отключений.

Что дальше с российским газом

Крупные операторы, такие как Naturgy, сохраняют стабильные долгосрочные контракты с Россией и не увеличивают объемы. Но в следующем году ситуация может измениться: ЕС планирует запретить импорт сжиженного природного газа из России с января, а трубопроводного - осенью 2027 года.

Некоторые государства-члены уже ставят эти планы под сомнение - закрыть российский маршрут без альтернатив сложно.

Альтернативы ищут, но время идет

Испания активно ищет замену. Переговоры по увеличению мощности газопровода Medgaz из Алжира - основного поставщика страны - еще продолжаются. Со времени прихода Дональда Трампа к власти закупки американского газа удвоились, частично в рамках торговых переговоров по тарифам.