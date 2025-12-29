ua en ru
Трамп снова поговорил с Путиным

США, Понедельник 29 декабря 2025 18:09
Трамп снова поговорил с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп провел новый разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в Twitter.

"Президент Трамп провел позитивный телефонный разговор с Путиным по Украине", - написала Левитт.

Напомним, это второй разговор Трампа и Путина за последние два дня. В частности вчера Трамп звонил диктатору перед тем как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры продолжались почти три часа, после чего лидеры также пообщались с европейскими партнерами.

По итогам встречи Трамп заявил о приближении к завершению войны. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности для Украины - полностью. Стороны договорились, что переговорные команды встретятся уже на следующей неделе, а финальные решения могут быть приняты в январе.

Перед этим Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который охарактеризовал как "продуктивный", и заявил о намерении снова позвонить ему после встречи с Зеленским.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Зеленский и Путин якобы могут поговорить по телефону впервые за 5 лет. Однако у Зеленского уже отреагировали на эти слухи.

Источник в команде украинского лидера рассказал РБК-Украина, что разговор президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока не обсуждается. Однако Украина всегда готова к нему.

