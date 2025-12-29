ua en ru
Трамп знову поговорив з Путіним

США, Понеділок 29 грудня 2025 18:09
Трамп знову поговорив з Путіним Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп провів нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у Twitter.

"Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з Путіним щодо України", - написала Левітт.

Нагадаємо, це друга розмова Трампа та Путіна за останні два дні. Зокрема вчора Трамп телефонував диктатору перед тим як зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори про мир в Україні

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Переговори тривали майже три години, після чого лідери також поспілкувалися з європейськими партнерами.

За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни. Зеленський, зі свого боку, повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України - повністю. Сторони домовилися, що переговорні команди зустрінуться вже наступного тижня, а фінальні рішення можуть бути ухвалені у січні.

Перед цим Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яку охарактеризував як "продуктивну", та заявив про намір знову зателефонувати йому після зустрічі з Зеленським.

Водночас у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Зеленський та Путін нібито можуть поговорити телефоном вперше за 5 років. Однак у Зеленського вже відреагували на ці чутки.

Джерело в команді українського лідера розповіло РБК-Україна, що розмова президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним наразі не обговорюється. Однак Україна завжди готова до неї.

