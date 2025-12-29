Трамп знову поговорив з Путіним
Президент США Дональд Трамп провів нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у Twitter.
"Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з Путіним щодо України", - написала Левітт.
Нагадаємо, це друга розмова Трампа та Путіна за останні два дні. Зокрема вчора Трамп телефонував диктатору перед тим як зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.
Переговори про мир в Україні
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Переговори тривали майже три години, після чого лідери також поспілкувалися з європейськими партнерами.
За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни. Зеленський, зі свого боку, повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України - повністю. Сторони домовилися, що переговорні команди зустрінуться вже наступного тижня, а фінальні рішення можуть бути ухвалені у січні.
Перед цим Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яку охарактеризував як "продуктивну", та заявив про намір знову зателефонувати йому після зустрічі з Зеленським.
Водночас у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Зеленський та Путін нібито можуть поговорити телефоном вперше за 5 років. Однак у Зеленського вже відреагували на ці чутки.
Джерело в команді українського лідера розповіло РБК-Україна, що розмова президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним наразі не обговорюється. Однак Україна завжди готова до неї.