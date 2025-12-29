ua en ru
Войну по телефону не заканчивают: у Зеленского сделали заявление о разговоре с Путиным

Киев, Понедельник 29 декабря 2025 13:15
UA EN RU
Войну по телефону не заканчивают: у Зеленского сделали заявление о разговоре с Путиным Коллаж РБК-Украина: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Разговор президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока не обсуждается. Но Украина всегда готова к нему.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в команде украинского лидера.

О разговоре Зеленского и Путина

По словам собеседника, вопрос не в том, "актуально" или "не актуально" такой разговор - сейчас проговариваются другие форматы и подходы к урегулированию войны.

"Войну по телефону не заканчивают", - подчеркнул источник.

В то же время в команде президента подчеркивают, что Украина всегда готова к разговору с российской стороной - в любом формате и в любом месте, если речь идет о реальных шагах к завершению войны.

Позиция Кремля

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится "в ближайшее время", тогда как о разговоре Путина и Зеленского "пока речь не идет".

Кроме того, Песков объявил условие РФ для прекращения огня. Мол, для этого "Киеву необходимо вывести ВСУ с Донбасса".

Заявление Зеленского

Напомним, президент Украины во время сегодняшнего общения со СМИ обратил внимание на противоречие в словах и действиях российского руководства.

По его словам, выглядит странно, когда с одной стороны Путин заявляет о желании завершить войну, а с другой - публично демонстрирует готовность ее продолжать, в частности нанося ракетные удары по Украине, что уже не соответствует мирной риторике, которую диктатор использует в общении с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время президент подчеркивал, что Украине не принципиально, в каком формате или при каких условиях будут проходить возможные встречи или переговоры. Киев готов к любому формату диалога, однако ключевым остается одно - чтобы слова и действия лидера России совпадали.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, в воскресенье, 28 декабря президент США Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры продолжались почти три часа. После встречи они также провели разговор с европейскими лидерами.

Трамп заявил о приближении к завершению войны, тогда как Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%. Переговорные команды договорились встретиться на следующей неделе, окончательные решения ожидаются в январе.

Перед этим Трамп провел разговор с Путиным, который назвал "продуктивным", и заявил о намерении позвонить ему снова после встречи с Зеленским.

