В Украине планируют встречу советников из США и Европы уже в январе, - Зеленский

Понедельник 29 декабря 2025 11:22
UA EN RU
В Украине планируют встречу советников из США и Европы уже в январе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине планируют провести встречу на уровне советников из США и Европы, которая может состояться уже в январе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

"Мы разрабатывали порядок действий нашу стратегию шаг за шагом и что мы хотим доработать и согласовать с партнерами. Прежде всего мы хотим сейчас встречу на уровне советников в ближайшие дни, - сказал президент.

Как отметил глава государства, секретарь СНБО Рустем Умеров уже координируется с партнерами, и Киев делает все, чтобы переговоры впервые состоялись в Украине.

После этого, по его словам, на уровне советников будут подготовлены все необходимые документы, а затем состоятся встречи на уровне лидеров Европы в рамках так называемой "коалиции решительных".

"Эта встреча будет, я начал ее обсуждать сразу после встречи с Трампом (президент США - ред.). Я уже соединился с Макроном (президент Франции - ред.), несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации и будет такая встреча", - добавил Зеленский.

Президент уточнил, что после согласования документов на уровне лидеров будет подготовлена встреча Трампа с европейскими лидерами.

"И мы все настроены серьезно, чтобы все эти встречи, о которых я сказал, состоялись в январе",- подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что в случае положительного развития событий возможна встреча с представителями России в одном из соответствующих форматов. "Мы еще раз подчеркиваем - мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы вчера говорили", - подытожил глава государства.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, вчера, 28 декабря Зеленский прибыл во Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом в частной резиденции в Мар-а-Лаго. Их переговоры происходят на фоне активных контактов по мирному плану для Украины.

Перед визитом в США президент Зеленский обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.

После разговора с Трампом украинский президент предложил им снова собраться, чтобы обсудить наработанные договоренности и согласовать гарантии безопасности США и Европы.

Также стало известно, что Зеленский будет иметь еще один разговор с Трампом. Он состоится 29 декабря.

Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.

