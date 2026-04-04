Трамп снова дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Ситуация с Ормузским проливом

Как известно, 22 марта президент США уже давал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, иначе он обещал уничтожение электростанций исламского государства.

Тогда Тегеран ответил на угрозы США по уничтожению электростанции Ирана, если пролив не откроют. Угрозы Ирана в ответ оказались еще более обширными - иранские военные пообещали ответный удар, который будет нанесен на энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США в регионе, если Вашингтон таки пойдет на такой шаг.

Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив в начале войны, что спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего. В США из-за этого также подскочили цены на бензин, и Вашингтон начал прилагать усилия для разблокирования пролива, поскольку это очень повлияло бы на выборы в Штатах и позицию республиканцев на них.

Тогда Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у президента США и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.

Следует отметить, что Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран. На прошлой неделе Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.