ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость нефти обновила рекорд после начала войны в Иране

22:59 18.03.2026 Ср
2 мин
После удара по Рас-Лаффан цены "слетели с тормозов" и перевалили за 111 долларов за баррель
aimg Валерий Ульяненко
Фото: стоимость нефти неуклонно растет (Getty Images)

Сегодня, 18 марта, стоимость нефти обновила рекорд после начала операции США и Израиля в Иране. По состоянию на сейчас цена превышает 111 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Investing и Reuters.

Читайте также: США открывают доступ к нефти Венесуэлы из-за войны с Ираном

Согласно актуальным данным, по состоянию на сейчас цена нефти марки Brent составляет более 111 долларов за баррель.

Reuters отмечает, что Иран и Израиль обменялись ударами по ключевым энергетическим объектам на Ближнем Востоке, что осложнило усилия США по сдерживанию турбулентности на рынках.

Промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, где находится крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа, получил значительные повреждения.

Поскольку военная операция не имела признаков затишья, отмечает агентство, цены на нефть марки Brent начали стремительно расти.

Влияние войны в Иране на рынок нефти

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. Этот пролив между Ираном и Оманом является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

В 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок. Пролив является основной транспортной артерией для арабских монархий, Ирака и Ирана.

Американская разведка также фиксировала минирование судоходного канала. Президент США Дональд Трамп заявил, что если мины действительно были установлены, "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными".

Отметим, европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.

На прошлой неделе Министерство финансов США временно смягчило санкции против России, позволив в течение 30 дней экспортировать уже отгруженную нефть и нефтепродукты.

Согласно данным Reuters, после четырех месяцев перерыва, Китай снова готовится закупать нефть из РФ, чтобы избежать дефицита из-за войны в Иране.

