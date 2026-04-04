Трамп знову дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

Ситуація з Ормузькою протокою

Як відомо, 22 березня президент США вже давав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки, інакше він обіцяв знищення електростанцій ісламської держави.

Тоді Тегеран відповів на погрози США щодо знищення електростанції Ірану, якщо протоку не відкриють. Погрози Ірану у відповідь виявились ще більш обширними - іранські військові пообіцяли удар у відповідь, який буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні, якщо Вашингтон таки піде на такий крок.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни, що спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального. У США через це також підскочили ціни на бензин, і Вашингтон почав докладати зусилля для розблокування протоки, оскільки це дуже вплинуло б на вибори у Штатах та позицію республіканців на них.

Тоді Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в президента США і подальші заяви про вихід із НАТО.

Слід зазначити, що Тегеран заявляв у своє виправдання, що Ормузька протока відкрита, але лише для суден не ворожих Ірану країн. Минулого тижня Іран погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку 20 одиницям кораблів під прапором Пакистану.