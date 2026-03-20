Трамп признался, что доверяет Путину больше, чем европейцам

20:11 20.03.2026 Пт
2 мин
Очередное циничное заявление президента США
aimg Валерий Ульяненко
Трамп признался, что доверяет Путину больше, чем европейцам Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину больше, чем европейским лидерам.

Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа приводит ведущая программы "The 11th Hour" на MS Now Стефани Руле.

Американский президент заявил, что имеет больше доверия к российскому диктатору, чем к европейским союзникам США. Он также подчеркнул, что Путин не боится Европы.

По словам Трампа, ему труднее иметь дело с президентом Украины, чем с главой Кремля.

Напомним, 15 марта Дональд Трамп заявил, что удивлен тем фактом, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение. В то же время он сказал, что российский диктатор якобы к нему готов.

Отметим, недавно Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

При этом сам Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен мир с Путиным независимо от личной неприязни к нему. Он подчеркнул, что это конкретная договоренность, которая дает возможность жить.

Недавно президент США заявил, что российский диктатор не боится Европы. По его словам, Путин боится Соединенных Штатов и вооруженных сил, которые Трамп "создал во время своего первого срока".

РБК-Украина ранее писало, что Украина и международные эксперты скептически оценивают действия РФ. Они убеждены, что российский диктатор Путин никогда не хотел реальных переговоров и полной остановки войны, используя дипломатию лишь как инструмент для избежания санкций.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО