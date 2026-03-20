Трамп признался, что доверяет Путину больше, чем европейцам
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину больше, чем европейским лидерам.
Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа приводит ведущая программы "The 11th Hour" на MS Now Стефани Руле.
Американский президент заявил, что имеет больше доверия к российскому диктатору, чем к европейским союзникам США. Он также подчеркнул, что Путин не боится Европы.
По словам Трампа, ему труднее иметь дело с президентом Украины, чем с главой Кремля.
Напомним, 15 марта Дональд Трамп заявил, что удивлен тем фактом, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение. В то же время он сказал, что российский диктатор якобы к нему готов.
Отметим, недавно Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.
При этом сам Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен мир с Путиным независимо от личной неприязни к нему. Он подчеркнул, что это конкретная договоренность, которая дает возможность жить.
Недавно президент США заявил, что российский диктатор не боится Европы. По его словам, Путин боится Соединенных Штатов и вооруженных сил, которые Трамп "создал во время своего первого срока".
РБК-Украина ранее писало, что Украина и международные эксперты скептически оценивают действия РФ. Они убеждены, что российский диктатор Путин никогда не хотел реальных переговоров и полной остановки войны, используя дипломатию лишь как инструмент для избежания санкций.