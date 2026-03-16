"Нисколько не боится Европы": Трамп рассказал, что на самом деле пугает Путина

19:52 16.03.2026 Пн
Президент США не упустил возможности приписать себе очередную заслугу
aimg Валерий Ульяненко
"Нисколько не боится Европы": Трамп рассказал, что на самом деле пугает Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится Соединенных Штатов и их оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Трамп подчеркнул, что "НАТО - это США" и заявил, что российский диктатор боится Соединенных Штатов.

"Он нисколько не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и вооруженных сил, которые я создал во время своего первого срока", - сказал президент США.

Трехсторонние мирные переговоры

Напомним, с начала этого года Украина, США и Россия провели уже три раунда мирных переговоров. Четвертый раунд должен был состояться в начале марта, но был отложен из-за начала операции США и Израиля против Ирана.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США ведут активные консультации по санкционной политике и гарантиям безопасности. Однако он подчеркнул, что для решения ключевых проблем необходима встреча двух президентов.

В то же время Дональд Трамп продолжает обвинять украинского лидера в том, что тот якобы не хочет мира. В интервью NBC News он сказал, что это Путин якобы готов к сделке, а Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.

Напомним, что мирные переговоры по Украине находятся в "опасной зоне" из-за смены фокуса внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. Это выгодно РФ из-за высоких цен на нефть, приостановления санкций и быстрого истощения американских боеприпасов, необходимых Киеву.

Кроме того, стало известно о неадекватной позиции Москвы относительно участия европейских стран в диалоге. В частности, в Кремле на это предложение отреагировали нецензурным ответом.

В то же время Украина и международные эксперты скептически оценивают действия РФ, отмечая, что российский диктатор Путин никогда не хотел реальных переговоров и полной остановки войны, используя дипломатию только как инструмент для избежания санкций.

