Путин никогда не хотел переговоров и остановки войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин никогда не хотел переговоров и остановки войны. Москва пошла на встречу лишь из-за страха действий США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для CNN .

В ходе интервью ведущий затронул тему переговоров, а именно то, что Россия отказалась от предложения американцев проводить их в США, и вместо этого настаивает на Европе.

На вопрос о том, является ли это сигналом того, что Россия теперь считает, что из-за роста цен на нефть и отвлеченности США войной в Иране ей больше не нужно даже делать вид, что она участвует в мирных переговорах, Зеленский сказал следующее:

"Прежде всего я они никогда этого не хотели. Я делюсь только своим мнением. Я знаю, что у моих коллег из США иногда другой взгляд... Поэтому Путин никогда не хотел останавливать войну. Они боялись шагов президента Трампа и давления по стороны Америки. Поэтому он играл в эту игру, делая вид, что хочет переговоров", - ответил президент.

Он добавил, что до сих пор уверен в том, что США должны оказывать большое давление на Путина. В ином случае он не будет вести переговоры.

"Он хочет только ультиматумов от нас, чтобы мы ушли с нашей территории. Но он на этом не остановится... Ему этого недостаточно", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ситуация в Иране, а также ослабление санкционной политики, дает Путину деньги и больше уверенности в том, что он может продолжать войну.

Резюмируя президент добавил, если задача действительно закончить войну, тогда нужно встречаться и Киев просит США четко зафиксировать дату следующих трехсторонних переговоров.

"Сейчас американская сторона отложила встречу из-за Ирана. Но если мы действительно хотим остановить войну, мы должны встречаться. Мы должны встречаться на уровне технических групп...на уровне лидеров. Нам нужно больше давления на Россию. Если мы не предпримем эти шаги, мы не приблизимся к миру", - подытожил Зеленский.