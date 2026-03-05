Трамп назвал Зеленского "препятствием" к миру с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский мешает достижению мирного соглашения, а Украина стремительно теряет позиции для "торга". При этом в Кремле якобы готовы к диалогу.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Претензии к Зеленскому

Президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского относительно завершения войны.

По мнению американского лидера, украинская сторона теряет рычаги влияния, тогда как Кремль якобы проявляет готовность к диалогу.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Невероятно, что он является препятствием. У вас нет карт. Теперь у него их еще меньше", - подчеркнул Трамп.

Планы по Ирану и Кубе

В контексте противостояния с Тегераном Трамп отметил, что США намерены существенно влиять на то, кто возглавит страну после действующего режима.

Он подчеркнул, что хочет избежать появления нового лидера, который снова заставит США к военному вмешательству через десять лет.

"Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что туда попадет кто-то, кто сможет хорошо отстроить Иран, но без ядерного оружия", - заявил президент США.

Также Трамп спрогнозировал падение коммунистического правительства на Кубе.

По его словам, это станет логическим следствием того, что США перекрыли финансовые потоки и поставки нефти из Венесуэлы, которые поддерживали жизнеспособность острова.

Конфликт с техгигантами

Кроме внешней политики, Трамп упомянул о разрыве отношений с ИИ-стартапом Anthropic из-за их отказа предоставлять неограниченный доступ к технологиям для нужд Пентагона.

Он добавил, что сейчас американские военные под руководством министра обороны Пита Хегсета демонстрируют "удивительные результаты", а весь мир видит мощь армии, которую он построил.