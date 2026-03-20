Трамп зізнався, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському

20:11 20.03.2026 Пт
2 хв
Чергова цинічна заява президента США на адресу України
aimg Валерій Ульяненко
Трамп зізнався, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну більше, ніж лідеру України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє РБК-Україна, слова Трампа наводить ведуча програми "The 11th Hour" на MS Now Стефані Руле.

Читайте також: Допомоги з Іраном "не помітив": Трамп звинуватив Зеленського в "піарі"

Американський президент заявив, що має більше довіри до російського диктатора, ніж до європейських союзників США. Він також наголосив, що Путін не боїться Європи.

За словами Трампа, йому важче мати справу з президентом України, ніж з главою Кремля.

Нагадаємо, 15 березня Дональд Трамп заявив, що здивований тим фактом, що Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду. Водночас він сказав, що російський диктатор нібито до неї готовий.

Зазначимо, нещодавно Дональд Трамп укотре заявив, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

При цьому сам Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні до нього. Він підкреслив, що це конкретна домовленість, яка дає можливість жити.

Нещодавно президент США заявив, що російський диктатор не боїться Європи. За його словами, Путін боїться Сполучених Штатів та збройних сил, які Трамп "створив під час свого першого терміну".

РБК-Україна раніше писало, що Україна та міжнародні експерти скептично оцінюють дії РФ. Вони переконані, що російський диктатор Путін ніколи не хотів реальних переговорів і повної зупинки війни, використовуючи дипломатію лише як інструмент для уникнення санкцій.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО