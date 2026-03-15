ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп: я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мир

01:50 15.03.2026 Вс
2 мин
Очередная критика Украины и восхваление Путина?
aimg Эдуард Ткач
Трамп: я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мир Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Читайте также: Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"

В ходе телефонного интервью была затронута тема ослабления санкций против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. Однако во время вопроса о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций, Трамп не стал прямо отвечать, и вместо этого заговорил о Зеленском.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет мирной сделки, а украинский лидер якобы нет.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.

Мирные переговоры

Напомним, недавно Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

При этом сам Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен мир с Путиным вне зависимости от личной неприязни к нему. Он подчеркнул, что это конкретная договоренность, которая дает возможность жить.

Отметим, что с начала года Украина, США и РФ провели уже три раунда мирных переговоров. Четвертый чуть ли уже не финальный должен был состоятся в конце февраля или начале марта, но он откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. По последним заявлением Зеленского, США предложили провести переговоры в Америке, но РФ отказалась, предложив Турцию или Швейцарию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко