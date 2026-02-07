Трамп збирає "Раду миру": коли і з якого приводу
США планують скликати перше офіційне засідання "Ради миру" при президенті Дональді Трампі вже 19 лютого. Зустріч має відбутися у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Axios.
Читайте також: Не тільки в Газі: у США розповіли, де діятиме "Рада миру"
Що буде на першому засіданні "Ради миру"
За даними Axios, Білий дім хоче використати зустріч для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення.
"Це буде перше засідання "Ради миру" і конференція зі збору коштів на відновлення Гази", - сказав американський чиновник.
Наразі до складу Ради входять 27 членів, а головою є Трамп. У п'ятницю 6 лютого Білий дім почав зв'язуватися з десятками країн, щоб запросити їхніх лідерів і обговорити логістичні питання.
"Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує захід і почала перевіряти, які лідери зможуть на ньому бути присутніми", - повідомило одне з джерел.
Видання зі свого боку додало, що плани проведення саміту перебувають на ранній стадії і можуть змінитися.
Зустріч Трампа з Нетаньяху і деталі про "Раду миру"
Нагадаємо, нещодавно Axios написало, що президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху можуть провести зустріч 18 лютого, прямо за день до першого засідання "Ради миру".
"Якщо Нетаньяху візьме участь у засіданні "Ради миру", це буде його перша публічна зустріч з арабськими і мусульманськими лідерами з часів до нападів 7 жовтня і війни в Газі", - повідомило видання.
Зазначимо, що 22 січня Трамп провів церемонію створення "Ради миру", на яку прийшли представники менше ніж 20 країн. Причому серед них не було жодного великого західного союзника Вашингтона.
Спочатку передбачалося, що рада повинна буде контролювати відновлення Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС, проте статут організації не обмежує її дію лише цим регіоном. За словами Трампа, мета ради сприяти миру в ширшому сенсі.
Докладний розбір, для чого була створена "Рада миру" і що це означає для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.