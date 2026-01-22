Не только в Газе: в США рассказали, где будет действовать Совет мира

Новосозданный Совет мира планируют привлечь не только на территории Сектора Газа, но и в других регионах мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"И, возможно, самое главное, мы вселили надежду, что может принести будущее в Газу и во все другие места, где будет действовать "Совет мира", - заявил он во время церемонии запуска работы Совета в Давосе.

Он подчеркнул, что инициатива имеет более широкое международное измерение и призвана способствовать стабилизации ситуации в разных частях мира.

По словам Виткоффа, деятельность Совета не будет ограничиваться одним регионом.

Совет мира

Напомним, сегодня, 22 января, президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - создание Совета мира.

Впоследствии стали известны страны, которые вошли в состав Совета.

Согласно замыслу Трампа, орган должен начать работу по урегулированию ситуации в секторе Газа, а в дальнейшем взять под контроль конфликт в Украине и другие глобальные кризисы.

В то же время инициатива получила сдержанную реакцию со стороны ведущих государств мира. По озвученным условиям, постоянные члены Совета Безопасности ООН должны сделать финансовый взнос в размере 1 млрд долларов каждый.

Часть традиционных союзников США отказалась присоединяться к Совету или заявила о неготовности сделать это на этом этапе. Пока ни одна из стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, кроме США, официально не подтвердила свое участие.

В частности, Франция отказалась от участия, Великобритания заявила, что пока не будет присоединяться, Китай не объявил своего решения.

Среди приглашенных оказался и российский диктатор Путин, что подтвердили также в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и Россия планирует уточнить детали инициативы.

Впоследствии Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира.